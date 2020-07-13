لا زال الأمر معلقاً!!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تم أمس الأول إجتماع لجنة المسابقات بالإتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة نائب رئيس الإتحاد ورئيس اللجنة الباضمهندس الفاتح باني وبقوةاللجنة العظمي ..

* نظرت اللجنة في كل الأمور التي تمكنها من عودة النشاط زخردت بالمخرجات والمخارجات ..

* تقام كل المنافسات في المواعيد المحددة لها ــ كاس السودان ، التأهيلي و … ــ …

* بالنسبة للممتاز يتم الأمر بعد عرضه علي مجلس الإدارة لأنه يحتاج لتعديل شروط المنافسة ..

* فرق قاع الممتاز الستة تململت من الفكرة التي طرحتها لجنة المسابقات والتي ربما أطاحت ببعضها الي دوريات الأولي في مدنها !!

* الكورة في ملعب دكتور شداد وكورته ما بتقع واطه !

* ما تفرفروا ساكت الدكتور لو قال اللعب مجموعتين مافي حل مجموعتين يعني مجموعتين !!

* لكن السؤال يا باشمهندس الدوريات المحلية تعمل كيف في المدن التي تستضيف المجموعات وهي نفسها لديها متبقي من الدوريات ( أولي ، ثانية ، ثالثة ) ؟

* نرجع ليكم نشوف الصبة الحصل ليها شنو ؟

* شيوخ وعلماء الفقه دخلوا الميدان لابسين عميمه وقفطان وفي اليدين صولجان !!

* قالوا الي هنا وكفي شرع الله لا يقبل اللف والدوران!!

* لا للخنارات ولا للسكران والعاهرات ولعب الميسر والمرتد محاكمته واجبه !!

* يا أم راسن كاشف والشعيرات الطايرات والوزارة أم شيكاتن ــ آر. دي ــ عملتي لينا في تعديلات أخوك أبراهيم ود البدوى ؟

* الخرفان تسمع باع وفي دواخلها تقول أنشاء الله السماسر يرفعوا السعر لمايى ألف النشوف تاكلوا المرارة من وين !؟

* نادينا الفلاح والفلاحاب والكنارة من عبد المعروف لناقولي مبسوطين أربعة وعشرين قيراط مدرب (في آى بي ) والباشمهندس وأركان حربه نار منقد ولسان الحال يردد الدايرنا يجينا جاهزين ياربيع الدنيا ..

*عغواً أحبتي لقد عانيت من الحجز القسرى خمسة أشهر بين الحيطان الأربعة وغرفة ليس بها سوى سرير وقليل من الكراسي وتربيزة وجهاز الحاسوب هذا بسبب الطرف الذى لم أتحصل عليه واليوم نادتني الرائعة مناهل بالأطراف الصناعية بالحضور لإستلام الطرف الجديد وأرجوكم العفو والعافية لكم …هاشم ..

* فقع المرارة :ــ

الناس مشغولة في هذه الأيام بإمتحانات الوليدات وشراء الكمامات لو ولدك ما لابس كمامه وشايل منديل وصابونه في جيبه ماقي ليه إمتحان وطوالي يضاف للفاقد التربوى ! والعروس قالت خلاص الحظر رفعوه أمشي شوف ليك صاله خمسه نجوم وفنان درجة دى أس وفنانة تمام تعلمني الرقيص !! مط أب شنب شفتيه طويله وهو يردد نوع ديل يعملوا معاهن شنو عقد وعقدناه وشهر عسل مشيناهو والدكتور للكشف كشفناهو عاوزبن حقهم البايت لشنو !؟