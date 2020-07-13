البرهان يؤكد علي متانة العلاقات السودانية الاردنية

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على عمق ومتانة العلاقات السودانية الأردنية في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدي السودان محمود الخزاعلة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.
ووصف سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدي السودان محمود الخزاعلة في تصريحات صحفية العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتشهد تطورا في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لافتا الي حرص القيادة في البلدين على تطويرها والإرتقاء بها.
وقال ” اننا حرصنا خلال فترة عملنا بالسودان كسفير علي الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين ” مشيدا بالمرحلة الانتقالية التي يشهدها السودان مشيرا إلي دور الجالية الأردنية في السودان ومساهمتها في الإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية بين البلدين ،معربا عن أمله في أن يعود السودان الي دوره الريادي والمحوري في المنطقة.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد منح سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدي السودان محمود الخزاعلة بحسب سونا، وسام النيلين من الطبقة الاولي تقديرا وعرفانا لدوره في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين الي أفاق ارحب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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