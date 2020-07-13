الهلال يتجه لتحديد موعد جديد لإنطلاقة تحضيرات الفريق

تفيد مصادر أن القطاع الرياضي لنادي الهلال وبالتنسيق مع مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري لفريق الكرة، بحث أمر تحديد موعد جديد لإنطلاقة تحضيرات الفريق بعد أن تم إلغاء الموعد الأول الذي كان محدداً له يوم السبت الماضي الموافق الحادي عشر من يوليو الحالي، قبل أن يقرر الهلال إلغاء ذلك الموعد بسبب عدم استلام رد من اتحاد الكرة بشأن خضوع اللاعبين لفحص كورونا.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن مسؤولي الأزرق تواصلوا مع اتحاد الكرة وحصلوا على ضوء أخضر لبدء الإعداد لحين إكتمال ترتيبات الاتحاد مع الجهات المختصة بشأن إخضاع منسوبي أندية الممتاز والمرحلة المشتركة لفحص فيروس كورونا، وعلى ضوء تلك التطورات ينتظر أن يحدد الهلال موعداً جديداً لاستئناف تحضيراته خلال الساعات القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)