ضبط سجلات مضروبة ومصدرون يحذرون من تمدد نشاط الوارقين

شرعت مباحث التموين في مراجعة سجلات الصادرات للحد من الظواهر السالبة التي أدت إلى التلاعب بالعائدات، في وقت طالب قطاعات واسعة من المصدرين بضرورة دعم هذه الإدارة لمحاربة الممارسات السالبة والتلاعب في السجلات بعد أن وضعت يدها على ملفات الفساد الذي ظلت تمارسه مجموعة (الوراقة).

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وطالبوا بضرورة التدخل العاجل لمحاربتهم من خلال تمكين اللجنة وتوفير معينات عملها ومنح صلاحيات واسعة، محذرين من تمدد نشاطها في ظل الطلب العالي على اللحوم السودانية في الخارج هذه الأيام، وحذرت قطاعات واسعة من المصدرين من تمدد نشاط السماسرة في الصادر.

وكشف مصدرون بحسب صحيفة الوفاق، عن تجدد ظاهرة عودة الشركات الخفية بالتلاعب بالسجلات المضروبة من أجل الاحتفاظ بعائدات الصادر لمصالحهم الشخصية، وقالت مصادر مطلعة أن هنالك بلاغات فتحت ضد مصدرين تلاعبوا بعائدات الصادر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)