مصادر تكشف تخصيص النظام البائد (عربة وتذاكر سفر) للمهدي

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تحصلت مصادر على وثيقة تكشف عن طلب لتخصيص عربة وتذاكر سفر لرئيس حزب الأمة الصادق المهدي كرئيس لمجلس الوزراء الأسبق، من حكومة النظام البائد، استناداً على القرار الجمهوري رقم (655) لسنة 2017م الخاص بتحديد المعاملة المالية لشاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والشرعية السابقين.

وبحسب صحيفة المواكب، أوضح المستند موافقة وزير شؤون رئاسة الجمهورية د. فضل عبد الله فضل على توجيه وزير المالية الفريق أول الركن محمد عثمان الركابي بالتصديق للصادق المهدي بالعربة وتذاكر السفر بناءً على الخطاب الذي تقدم به مدير مكتب الإمام الصادق المهدي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)