صبير: الإلتزام بالقوانين واللوائح بمؤسسات الخدمة المدنية

التاريخ: 13-يوليو-2020
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شدد اللواء الركن أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف على المضي قدماً في مسيرة تنمية الولاية.
و أمن الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بأعضاء اللجنة التسييرية للإتحاد العام للضباط الإداريين برئاسة الأستاذ يوسف أحمد عثمان وبحضور الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة الولاية بحسب سونا، أمن على الإلتزام بالقوانين واللوائح والنظم في مؤسسات الخدمة المدنية.
وحذر الوالي من أي تدخل في البلاغات الجنائية ومن العنف داخل مؤسسات الدولة.
وأعلن حرصه للعمل مع الجميع لتأسيس دولة السودان بالإستفادة من التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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