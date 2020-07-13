جنوب كردفان تشيد بجهود الدعم السريع في مكافحة (كورونا )

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أشاد والي ولاية جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل بجهود قوات الدعم السريع في مكافحة جائحة كورونا وتقديم الخدمات التي تعزز مسيرة السلام والأمن والاستقرار في ولايات السودان المختلفة .

جاء ذلك خلال مخاطبته فعاليات تدشين قافلة الدعم السريع الصحية بميدان الحرية بمحلية كادوقلي بولاية جنوب كردفان والتي تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

وأكد رشاد حوجة ولاية جنوب كردفان للمزيد من الدعم والمساندة في المجال الصحي الذي وصفه بـ(الهش ) ، وقال إن الأمر يتطلب من الحكومة الانتقالية تسخير إمكانياتها بمؤسساتها المختلفة لتقديم الخدمات في المجالات كافة ، وأضاف: (الحرب تسببت في معاناة المواطنين وخلفت التشرد والنزوح لأهل الولاية لذلك يجب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني لتقديم يد العون والدفع بعمل القطاع الصحي بالولاية ) .

وأوضح قائد القافلة الصحية العقيد الركن محمد الحسن محمد احمد أن القافلة تعتبر امتداداً لجهود الدعم السريع في مبادرات المسؤولية المجتمعية، مبيناً أن القافلة جاءت بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو .

وأعرب الحسن بحسب (إعلام الدعم السريع) عن شكره لحكومة ولاية جنوب كردفان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مؤكداً جاهزية أفراد القافلة لتسخير جهودهم للحد من جائحة كورونا بولايات كردفان .

من جانبه قال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية د. سيف الدين الحسن زكريا إن القافلة تأتي في إطار مساعدة قطاع الصحة في محاربة جائحة كورونا ودعم القضايا الصحية لافتاً إلى أنها تعتبر رسالة مهمة في الوقت الذي تستشرق فيه الولاية فجر السلام .

و أوضح د. سيف الدين الحسن أن الوزارة مستعدة لاستقبال أي مبادرة تسهم في تطوير الخدمات الصحية وترقيتها في الوقت الذي يعمل القطاع الصحي في ظل الطوارئ لفترات طويلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).