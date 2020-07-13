شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجهت اندية الدوري الممتاز انتقادات عنيفة لنظام المجموعتين وخاصة ان هناك اندية ضمنت تواجدها في الموسم الجديد ولكنها وبقرار من رئيس الاتحاد السوداني وجدت نفسها امام وضعية جديدة تحتم عليها القتال من اجل تفادي المخاطر واللعب بقوة لضمان عدم هبوطها واعتبرت اندية كثيرة بينها الخرطوم الوطني خطوة الاتحاد بغير الموفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتقادات لنظام المجموعتين في عودة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.