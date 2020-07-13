نجما السودان (العجب و البرنس) ضمن أفضل 63 لاعبا في تاريخ إفريقيا

الخليج 365 : الاتحاد الافريقي كاف باختيار افضل 63 لاعبا في تاريخ افريقيا ودخل القائمة لاعبين افذاذ بينهم السوداني فيصل العجب ????العجب وسيدا???? 1- جورج واياه (ليبيريا)????????

2-صامويل إيتو (الكاميرون)????????

3- ديدييه دروجبا (كوت ديفوار)????????

4- محمد أبوتريكة (مصر)????????

5- عبيدي بيليه (غانا)????????

6- رابح ماجر (الجزائر)????????

7- جي جي أوكوتشا (نيجيريا)????????

8- محمد صلاح (مصر) ????????

9- سوديو ماني (السنغال)????????

10- روجيه ميلا (الكاميرون)????????

11- ساليف كيتا (مالي) ????????

12-الاخضر بلومي (الجزائر)????????

13- نور الدين النيبت (المغرب)????????

14- يايا توريه (كوت ديفوار) ????????

15- الحجي ضيوف (السنغال) ????????

16- محمود الخطيب (مصر)????????

17- رياض محرز (الجزائر) ????????

18- بروس جروبيلار(زيمبابوي)????????

19- رشيد مخلوفي (الجزائر)????????

20- عصام الحضري (مصر)????????

21-مصطفى حجي (المغرب)????????

22- طارق دياب (تونس)????????

23- نوانكو كانو (نيجيريا)????????

24- بادو الزاكي (المغرب)????????

25_ مصطفى دحلب (الجزائر)????????

26- ستيفن كيشي (نيجيريا)????????

27- المهدي بنعطية (المغرب)????????

28- حسام حسن (مصر)????????

29- احمد حسن (مصر)????????

30- رشيدي ياكيني (نيجيريا)????????

31- محمد التيمومي (المغرب)????????

32- مايكل إيسيان (غانا)????????

33-أحمادي العڨربي (تونس)????????

34- شكري الواعر (تونس)????????

35- وائل جمعة (مصر)????????

36- حكيم زياش (المغرب)????????

37-عادل السليمي (تونس)????????

38- سيدو كيتا (مالي)????????

39- زبير بية (تونس)????????

40- عبد المجيد الضلمي (المغرب)????????

41- عماد متعب (مصر) ????????

42- فريديريك كانوتيه (مالي)????????

43-صلاح الدين بصير (المغرب)????????

44- صالح سليم (مصر) ????????

45- حاتم الطرابلسي (تونس)????????

46- حازم إمام (مصر)????????

47-صالح عصاد (الجزائر)????????

48-طارق تايب (ليبيا) ????????

49- لوران بوكو (كوت ديفوار)????????

50- طاهر أبوزيد (مصر)????????

51- توماس نكونو (الكاميرون)????????

52- حسن شحاتة (مصر)????????

53- حسن لا لماس (الجزائر)????????

54- أحمد فراس (المغرب)????????

55- إيمانويل أديبايور (توجو)????????

56- مجيد بوقرة (الجزائر)????????

57-عزيز بودربالة (المغرب)????????

58- الصادق ساسي (عتوڤة) (تونس)????????

59- هيثم مصطفى (السودان)????????

60- كالوشا بواليا (زامبيا) ????????

61- فيصل العجب (السودان)????????

62-فوزي العيساوي (ليبيا)????????

63- مولامبا نداي (الكونغو)???????? المادة السابقة فنانة مغربية حسناء تشعل السوشيال ميديا بتغزلها في الفنان السوداني ماهر سامي والأخير يضع رأسه على كتفها المقالة القادمة إنتقادات لنظام المجموعتين في عودة الممتاز

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