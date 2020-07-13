عاجل.. طائرة جديدة تَقِل 85 من السودانيين العالقين بمصر تصل اليوم

الإثنين 13 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يصل اليوم (85) من السودانيين العالقين بجمهورية مصر العربية،

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عبر الجسر الجوي والبري الذي أقامته مبادرة رجال الأعمال السودانيين لإعادة السودانيين العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا.

وقال ممثل مبادرة رجال الأعمال السودانيين زاهر صديق، إن الطائرة تقل (85) شخصاً قادمين من القاهرة مجاناً الى الخرطوم ضمن المبادرة التي أطلقها رجال الأعمال لإعادة كل السودانيين العالقين بالخارج، موضحاً أنهم يقدرون طول فترة تواجدهم بالخارج بسبب الجائحة لأكثر من ثلاثة أشهر والتي استنزفت أموال الكثيرين في المعيشة والسكن، لذلك كانت المبادرة كنوع من الوفاء لأبناء الشعب، مؤكداً أنّ المبادرة ستستمر حتى إعادة كل العالقين بالخارج.

من جانبه، أضاف رجل الأعمال أبوعبيدة صديق أن الخميس المقبل سيصل عدد مماثل عبر الطيران الى الخرطوم، معتذراً للعالقين بسبب الظروف التي يمر بها السودان والعالم والتي أدت الى تأخير عودتهم.