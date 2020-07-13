حالة ركود في إقتصاد السودان ونمو سريع تسجله تنزانيا

الخليج 365 :

كشف تقرير جديد للمصرف الأفريقي للتنمية بأن الاقتصاد السوداني سيدخل في حالة ركود .

وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد التنزاني نموًا بنسبة 5.2 % سنة 2020 ،على العكس من اقتصاديات الدول الست الأخرى الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا، والتي ستشهد ركودًا بسبب جائحة “كوفيد 19”.

وأفاد تقرير المصرف أن نمو الناتج الإجمالي المحلي في تنزانيا سيستفيد، رغم التباطؤ المتوقع، من زيادة أسعار الذهب الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد، لافتًا إلى أن نمو اقتصاد تنزانيا سنة 2020 ، من المتوقع أن يتفوق على نمو اقتصاديات 12 بلدًا آخر في شرق أفريقيا.

وكشف التقرير أن اقتصاديات دول السيشل والسودان وبورندي والصومال وجزر القمر وجنوب السودان سيدخل في حالة ركود، فيما تسجل اقتصاديات دول رواندا وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وجيبوتي واريتريا معدلات نمو اقل نسبيًا من معدل نمو تنزانيا.