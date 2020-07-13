الاستهانة بصحة مواطني شمال كردفان  .. من المسؤول ؟

خاص الخليج 365:

ليس جديدا ان يكون هناك ضعاف نفوس يتلاعبون فى كثير من الامور ولو ارتبطت بصحة الناس وحياتهم , وليس جديدا التحقيقات التى تنشأ مع ضبط اى مخالفة والحديث عن ملاحقة المتورطين فى الاضرار بحياة الناس ومحاكمتهم ، وليس جديدا ايضا عدم تفاعل بعض المواطنين مع تحذيرات تصدر عن جهات مختصة فى هذا الجانب ، كل هذا وغيره ليس جديدا لكن الجديد ان يتم التراخى ومن اعلى سلطة تنفيذية فى المنطقة التى وقعت بها المخالفة وعدم الجدية فى متابعة الامر .

نتحدث فى هذه المساحة عن امر بالغ الاهمية ولايمكن ان تغفل الجهات المختصة عن حسمه الا وهو الدقيق الفاسد الذى وصل الى ولاية شمال كردفان ومع الجهود التى بذلت وضبط كمية منه الا ان هناك فاقدا مما يثير الخوف ان بعض الناس قد استهلكوه ودخل بطونهم وهنا مكمن الخطر اذ ان الافادات ان هذا الدقيق قد يتسبب فى تسمم بطيئ .

وننقل ادناه ملخصا بالحادثة منذ التصديق فى وزارة المالية الاتحادية بالدقيق الى ولاية شمال كردفان وحتى تفرقه بين الناس وفقدان جزء منه وضبط بعضه قد خبز

يقول الخبر :

قامت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي _ إدارة السلع الإستراتيجية _ بمخاطبة ادارة المخزون الاستراتيجي عبر مدير البنك الزراعي السوداني لتخصيص حصة دقيق لولاية شمال كردفان خصما من متبقي مطاحن سوفت وكانت كمية الحصة حوالي أربعة الف جوال دقيق (4000) ، الخطاب صدر فى ا5-4-2020..وكان موقعا بإسم الأستاذة انعام محمد هاشم ( ع/ وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي )..

وبموجبه تم الإتصال بوزارة المالية بولاية شمال كردفان التى شرعت فورا بشحن الكميات المذكورة ، وبعد التوزيع علي مخابز المحليات تم إكتشاف أنه غير مطابق للمواصفات.

وصرحت هيئة المواصفات والمقاييس فرع ولاية شمال كردفان بهذا ، وكشفت أن هناك دقيقا غير مطابق للمواصفات دخل الولاية . و بعد المعاينة واجراء الفحص المعملي عليه قال مدير الفرع عباس محمد علي العوض إن الجهة التي صنعت الدقيق ( المطحنة) هي التي تتحمل المسئولية الجنائية.

ومن جهتها حذرت مدير المواصفات والمقاييس بمحلية ام روابة رشيدة يحي يعقوب كل المواطنين من تناول اي خبز تظهر عليه علامات غير طبيعية مثل الرائحة أو اللون والطعم، وطالبتهم بالتبليغ الفوري لدي المواصفات والمقاييس عن المخبز المحدد واضحت رشيدة بأن هناك دقيق تم توزيعه بمدينة ام روابة علي المخابز و بعد فحصه أتضح انه غير مطابق للمواصفات وغير صالح للإستخدام الآدمي ، لذلك فتحنا بلاغ لدي شرطة ام روابة وبعد إكتمال التحريات سوف نستمر في الدعوي الجنائية ، وأوضحت رشيدة أن المواصفات والمقاييس بأم روابة حجزت عدد مائة وسبعة وتسعون جوالا من الدقيق منها عدد( 186) جوال بدرة ، واضافت ولقد تم حجز عدد(11) جوال مخبوز .

واوضحت الاستاذة رشيدة أن العدد الكلي الذي دخل المدينة حسب المعلومات(300 جوال) ومن هذا العدد المحجوز، هناك عدد (103) جوال لم يتم ضبطها، وفي الغالب تكون ذهبت إلى أمعاء المواطنون، لذلك من هنا نناشد اي مواطن يشعر بأي أعراض مرضية في الأمعاء أو أي احساس غير طبيعي يذهب فورا الي اقرب عيادة والاحتفاظ بنتيجة الفحص بالذات إذا ظهرت حالات تسمم لانه سوف يترتب علي ذلك تحريك إجراءات جنائية ضد أي جهة كان لها دور واضح في توفير دقيق غير مطابق للمواصفات وغير امن غذائيا ، جدير بالذكر إن الدقيق المحجوز لدي المواصفات والمقاييس بمحلية ام روابة مكتوب علي دباجته(سوفت) وتاريخ الإنتاج مارس2020 ، وكشف مصدر بآلية الدقيق ولاية شمال كردفان قائلا كان لابد لنا من تحريك إجراءات جنائية ضد أي متلاعب بقوت الناس وسلعهم الإستراتيجية.

نحن هنا ليس بالضرورة أن نتهم أو نبرئ أحدا ، بل نعرض معلومات متداولة فى سوق مدينة الابيض وهى

1/ أن وزارة المالية وآلية الدقيق بالولاية فوضت تاجرا بسوق الأبيض لتوريد المبالغ المطلوبة للبنك الزراعي السوداني واستلام كمية الدقيق حسب التخصيص من المالية الاتحادية عبر المخزون الإستراتيجي..

2/ آلية الدقيق بالولاية قامت بالتوزيع حسب الحصص للمحليات، وعندما علمت بأن الدقيق منتهي الصلاحية حسب البلاغات و تقرير المواصفات والمقاييس السودانية، قامت بفتح بلاغات جنائية، بالإضافة للبلاغات التي تم فتحها من منظمة زيرو فساد ضد مطاحن سوفت والضالعين في العملية حسب تقديرهم .

3/ المواصفات والمقاييس السودانية فرع ام روابة أكدت بأنها سوف تكون شاهدة في البلاغ بقسم امروابة ضد مطاحن سوفت.

ولابد هنا من القول ان التحقيق يلزم ان يشمل كل من هناك شبهة تربطه بهذه الجريمة وهذه مسؤولية حكومة ولاية شمال كردفان ولايجوز لها ان تتراخى عنها ، وهناك همس لايمكن الجزم به ومتروك حسمه للتحقيق وهو افعلا تم فحص معملى لهذا الدقيق وتم التأكد من صلاحيته ام ان المجاملات هى التى جعلت الاجراءات تتم على الورق لا الطبيعة ؟وايضا هناك تساؤل هل كانت وزارة المالية الاتحادية ممثلة فى الاستاذة انعام وهى تستخرج التصديق وتمنح ولاية شمال كردفان 4000 جوال دقيق هل كانت خالية الذهن تماما عن همس يدور بان هناك دقيق تالف فى المخازن ؟ وان كانت سمعت بذلك فهل طلبت شهادة صلاحية ام لم تفعل؟ ام ان هذا ليس من اختصاصها ؟ ام انها ضمن اخرين كانوا يريدون التخلص من الدقيق التالف فقاموا بتوزيعه ؟ ومن هم الذين كانوا معها فى هذا الامر ؟

كلها اسئلة تحتاج الى اجابة وسوف يحسمها التحرى ولن تكون حكومة الولاية بمنـأى عن اللوم بل والمساءلة ان تراخت فى التحقيق فى هذه القضية وتقديم المجرمين للمحاكمة