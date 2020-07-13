الاعداد لمحاكمة محمد بن نايف بالخيانة والفساد .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ليس جديدا الحديث عن الصراع بين امراء ال سعود , وليس مستغربا ان يغدروا ببعضهم بعضا فهذا امر سبق ان حدث بينهم , لكن الجديد ان يتخذ الصراع على العرش فى السعودية طابع الاعلان عنه بعد ان كان يجرى

فى الخفاء ايام الجيل الاول من ابناء الملك المؤسس عبد العزيز ال سعود , لكن فى زمن الاحفاد طفا الصراع الى السطح واشتدت اثاره بين ابناء العمومة واجلى مظاهر هذا الصراع مايقوم به ولى العهد الحالى الامير

محمد بن سلمان الذى اراد ان يحسم الامر بالقوة ويمنع اى معترض على صعوده الى الوصول لمنصب الملك بشكل فعلى مع انه الان يحكم السعودية بصورة مطلقة فى ظل الظروف الصحية والنفسية لوالده العاهل الحالى الملك سلمان ولكنه يريد ان ينتقل من مرحلة الحكم من خلف الاستار وفى الظل الى الحكم الظاهرى العلنى لذا اجتهد الامير الشاب فى ازالة اى عائق عن طريقه يحول بينه وبين تحقيق مراده , وقد رأينا بوضوح اعتقاله

لابناء عمومته والمقربين منهم وكل من يمكن ان يشكل خطرا على مشروعه ولو كان خطرا قليلا بل انه يلاحق المنتقدين ويقتلهم خارج السعودية كما فعل مع خاشقجى وكثيرون فى الخارج يخشون المصير نفسه , وايضا اعتمد سياسة تقييد حرية ذوى المعتقلين والمطلوبين ومنعهم من السفر والتقاربر الاعلامية تتحدث عن كثيرين منعوا من السفر فقط لان احد ذويهم من المغضوب عليهم عند ولى العهد .

ولم يقف الامير محمد بن سلمان عند اعتقال ابناء عمومته وتقييد حركة المقربين منهم ومنعهم من السفر وانما اعتقل ايضا عمه الامير احمد بن عبد العزيز لما احس باحتمال تنسيق الغرب معه ليصبح ملكا خلفا لاخيه الملك سلمان وهذا ما يشكل خطرا على الامير محمد الذى لم يتوان فى اعتقال عمه ومنذ فترة ولا ذكر له ولا احد يستطيع ان يفعل شيئا ، وكأن الامير محمد اراد باعتقال عمه ارسال رسالة الى ذويه انه لا احد بمنجى من

الملاحقة والمساءلة والمحاسبة والمحاكمة وربما ما هو ابعد من ذلك وصولا الى السجن مدى الحياة ان لم يكن الاعدام وهذا ما يعتقد الكثيرون انه يخططه لابن عمه ولى العهد السابق ومنافسه الاقوى الامير محمد بن نايف

فقد حملت انباء السعودية ووفقا لواشنطون بوست ان الامير محمد بن سلمان يعد العدة لمحاكمة ابن عمه وتغييبه من المشهد تماما وانه عازم على ذلك ويمضى فيه بسرعة ، وتقول الانباء ان لجنة مختصة تعمل على اعداد تقرير متكامل يحوى اتهامات بحق الامير محمد بن نايف يمكن ان تزج به فى السجن مدى الحياة وتصادر كل ممتلكاته هذا ان لم يتم قتله .

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية وأميركية قولها إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لمحمد بن سلمان على وشك الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم مفادها أن محمد بن نايف حوّل بشكل غير صحيح مليارات الريالات السعودية من خلال شبكة من الشركات الوهمية والحسابات الخاصة بينما كان يدير برامج سعودية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ، وعمل محمد بن نايف حينها كمساعد رئيس لوالده الأمير نايف، ثم خلفه كوزير للداخلية من عام 2012 إلى عام 2017.

ويعول الامير محمد بن سلمان على حليفه الرئيس دونالد ترامب فى مساعدته لاعتلاء العرش وغض الطرف عن ازاحة أى عائق من امامه وإن كان تمثل ذلك فى رجل امريكا المخلص لها محمد بن نايف ، ففى مايو 2017. استدعى محمد بن نايف من قبل نائبه حينها محمد بن سلمان وطلب منه الاستقالة. كما تم الاتصال بأميرين بارزين هما محمد بن فهد وخالد بن سلطان وهما من جماعة محمد بن نايف وأخبرا أن المباراة انتهت وكانوا ضمن اخرين قد عقدوا صفقات كبيرة مع محمد بن نايف للعمل التجارى الضخم وتخوف منهم ابن عمهم محمد بن سلمان فانهى عملهم مع بعض وصادر ممتلكاتهم واجبر ولى العهد الامير محمد بن نايف على الاستقالة ، وقدم محمد بن نايف قسم الولاء لمحمد بن سلمان وذلك بعد ان تم الاعلان عن عزله من منصبه كولى للعهد وتولى نائبه محمد بن سلمان مكانه ولكن ذلك لم يشفع له.

وفى 21-6-2017 ومباشرة بدل كبار الضباط ولاءهم من محمد بن نايف لمحمد بن سلمان وتم القاء القبض على اخرين وتعرضوا للتعذيب ليكشفوا بعض التفاصيل عن نشاط خفى كانوا يديرونه لصالح محمد بن نايف.

ثم جاءت اعتقالات فندق “ريتز كارلتون” لرجال أعمال وأمراء سعوديين بارزين و تم التشديد على محمد بن نايف ومُنعت زوجة وبناته من السفر إلى الخارج. واستولت السلطات على 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) من الأصول العائلية السائلة لمحمد بن نايف، بما في ذلك 17.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار) من الحيازات الشخصية و3.1 مليار ريال (826 مليون دولار) تتعلق بشركة “سكب”.

وفى 6مارس 2020 تم اعتقال محمد بن نايف مجددا ومعه عمه الأمير أحمد. وقال مسؤول في البلاط الملكي لكبار الأمراء إن الاثنين كانا يخططان لانقلاب وسيحاكمان بتهمة الخيانة ، وكان الامير محمد بن نايف

رهن الاقامة الجبرية فى منزله واودع الحبس وينتظر الان المحاكمة التى يعدها له ابن عمه محمد بن سلمان بتهم الخيانة والفساد