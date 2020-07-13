وجدي صالح السياسي لا القانوني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من حق الاستاذ وجدي صالح المحامي والقيادي بحزب البعث والقيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير والناطق الرسمى باسم لجنة ازالة التمكين وتغكيك نظام الثلاثين من يونيو من حقه ان يختار الصفة التى يتحدث بها طالما انه يجمع العديد من الصفات وليس فى هذا ما يعيب الرجل ولا عمله , ولكن عليه وغيره ان يختاروا الوصف المناسب لهم وهم يطلقون التصريحات حتى لايكونوا قد جانبوا الحقيقة وهم يظنون انهم يعبرون عنها

ونتحدث فى هذه المساحة الصغيرة مع الاستاذ وجدى صالح بوصفه رجل قانون يفترض ان يبعد جلباب السياسة والانتماء الحزبى وهو يتناول الجوانب القانونية لان هذا الخلط يؤدى الى الابتعاد عن الحقيقة بدلا عن الاقتراب منها وتحقيق العدالة والانصاف .

نتحدث مع الاستاذ وجدى كما قلنا بصفته القانونية ونقول له انك جانبت الصواب يا استاذ وانت تتناول قضية قانونية ومهنية بحتة من منظور سياسى وهذا غير صحيح كما تعلم ولا يؤدى الى تحقيق المطلوب لكنك بكل اسف البست القانون جلباب السياسة فظلمت القانون والسياسة معا.

الخبر الذى نعلق عليه هو المتعلق برد الاستاذ وجدى صالح على بيان استقالة قاضيان من لجنة ازالة التمكين , ويقول الخبر :

قلل الأستاذ وجدي صالح المحامي عضو لجنة إزالة التمكين من بيان الاستقالة الذي أصدره قاضيان من أعضائها ، ووصف البيان بالهزيل وأنه لا يخرج من محاولات إلصاق التهمة بلجنة إزالة التمكين وأنها لا تعمل وفق القانون مشدداً بأنها تعمل وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وقانونها المجاز ولن تتراجع عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد كل الأموال المنهوبة من العصابة التي سرقت الشعب السوداني ، ونقول للاستاذ وجدى على مهلك يا استاذ فالاستقالة لم تتحدث عن جانب سياسى وانما قدمت اعتراضا قانونيا واضحا يتفق عليه الجميع وهو ان من الظلم عدم مواجهة المتهم بالتهم الموجهة اليه والاستماع الى رأيه والرد على ما يوجه له قبل الفصل فى التهم والنطق بالادانة ، وكان القاضيان المستقيلان من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قد قالا بصريح العبارة ان هذا الامر – مواجهة المتهم بالتهم فى حقه والاستماع اليه قبل الفصل فيها – حق قانونى اصيل ومبدأ عدلى لايمكن التغافل عنه وقالا انهما طالبا بتطبيقه وخاطبا اللجنة بذلك وابديا اعتراضهما على عدم وضع هذا المبدأ القانونى فى الاعتبار لكن اللجنة لم تستجب لندائهما ولم تعره اهتماما مما دفعهما

للاستقالة مضطرين ، وقالا انهما لن يستطيعا العمل فى هذا الوضع الذى يجافى العدالة ، وكان على الاستاذ وجدى وهو يرد على بيان الاستقالة ان يناقش السبب الذى ورد فيه واتهامه اللجنة بالبعد عن القانون والعدالة لا ان يحول الموضوع الى سياسى ويصف البيان بالهزيل دون ان يوضح رؤيته بوضوح ودون ان يعلق على ما اثير فيه من اعتراض قانونى ، ولم يكن الاستاذ وجدى موفقا وهو يتحدث عن الجانب السياسى بقوله ان اللجنة لن تتراجع عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد كل الأموال المنهوبة من العصابة التي سرقت الشعب السوداني

فالقاضيان لم يسجلا اعتراضا على ضرورة عمل اللجنة ولا قالا بايقاف مصادرة اموال عصابة الثلاثين من يونيو وانما طرحا رأيا قانونيا واضحا ومحددا لكن يبدو ان الاستاذ وجدى لم يستطع الاجابة على الاشكال القانونى فلجأ الى تحويل الامر الى سياسى.

اخطأت يا استاذ وجدى وعليك مراجعة نفسك وعدم الاصرار على الخطأ والاستمرار فيه وتذكر شعار الثورة الخالد حرية سلام وعدالة واعلم انك هنا تخالفه سواء بعلم او من غير علم.