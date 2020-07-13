شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطارات وقواعد عسكرية في عدد من المواقع في جيزان ونجران وعسير في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان له، “دكت صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة في عملية عسكرية واسعة عددا من قواعد ومنشآت العدو السعودي العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير، منها المطارات والقواعد العسكرية، وذلك حسب قناة “المسيرة”.
وأضاف أنه “تم استهداف معسكر تداوين بمحافظة مأرب اليمنية أثناء اجتماع ضم قادة عسكريين سعوديين مع يمنيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات”.
كانت هذه تفاصيل خبر “أنصار الله” تدك مطارات وقواعد عسكرية ومنشآت نفطية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.