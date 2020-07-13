“أنصار الله” تدك مطارات وقواعد عسكرية ومنشآت نفطية في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطارات وقواعد عسكرية في عدد من المواقع في جيزان ونجران وعسير في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان له، “دكت صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة في عملية عسكرية واسعة عددا من قواعد ومنشآت العدو السعودي العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير، منها المطارات والقواعد العسكرية، وذلك حسب قناة “المسيرة”.

وأضاف أنه “تم استهداف معسكر تداوين بمحافظة مأرب اليمنية أثناء اجتماع ضم قادة عسكريين سعوديين مع يمنيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات”.