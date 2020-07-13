بايدن يهاجم ويتوعد السيسي.. “الديكتاتور المفضل لترامب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنّ المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، الأحد، هجوما على رئيس مصر بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وعلق بايدن في تغريدة عبر “تويتر”، على إفراج السلطات المصرية عن طالب الطب الحامل للجنسية الأمريكية محمد عماشة، بعد اعتقال دام 486 يوما في سجون السيسي.

وقال: “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجون المصرية”، في إشارة إلى عودة عماشة إلى الولايات المتحدة عقب الإفراج عنه.

وأضاف بايدن؛ “إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي، ومحمد سلطان، أو تهديد أسرهم أمر غير مقبول”.

وتابع متوعدا: “لن يكون هناك شيكات من دون رصيد للديكتاتور المفضل لدى ترامب”.

ويعتبر هذا تهديدا غير رسمي من بايدن للسيسي بوقف المساعدات؛ في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية التي تجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكانت السلطات المصرية أفرجت عن محمد عماشة بعد أكثر من عام على اعتقاله، وذلك في محاولة لإرضاء الإدارة الأمريكية، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.