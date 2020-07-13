مُطالبة بإجراءات لمُعالجة تسرب حصة الدقيق بالخرطوم

التاريخ: 13-يوليو-2020
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عقدت لجنة متابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية اجتماعاً بوزارة الصناعة والتجارة بحضور وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ووالي الخرطوم د. يوسف آدم الضي ورئيس آلية مراقبة السلع، رئيس اللجنة اللواء طارق الرشيد.
وبحث الاجتماع معوقات انسياب السلع الاستراتيجية “الدقيق والوقود والغاز” وأهمية الرقابة في تقليل التسريب والتهريب. وأكدت وزارة الصناعة الاتحادية مواصلة دورها في توفير وانسياب الدقيق للولايات المختلفة، والتي هي بدورها مسؤولة عن توزيعها داخل الولاية.
وبحسب صحيفة الصيحة، شددت اللجنة الرقابية على أن الحصص التي توزع للخرطوم من الدقيق كافية، ولكن هنالك تسريب في حصلة الولاية بالإضافة لمشكلات الكهرباء والطاقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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