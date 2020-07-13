الأمين العام للسوداني يؤكد تراجع حزبه عن قرار عدم المشاركة في الحكومة

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف تراجع حزبه عن عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية ، وقال ل(الجريدة): القرار صحيح وكذلك البيان التوضيحي وأضاف المجلس المركزي هو الجهة المعنية باتخاذ هذا النوع من القرارات المفصلية ولا يفوقه في ذلك سلطة إلا المؤتمر العام وهذا القرار أخذ حقه من النقاش داخل المجلس وكانت المحصلة هي التوافق التام حوله.

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وأرجع عمر القرار إلى المستجدات الجديدة التي تشهدها الساحة السياسية في مقدمتها الرأي بضرورة تقوية الحكومة الانتقالية بعناصر جديدة ، كذلك اتفاق السلام الذي سينتج حكومة جديدة ستكون فيها الأحزاب المكونة للحرية والتغيير ممثلة أسوة برفاقها في الجبهة الثورية، وزاد بحسب صحيفة الجريدة، أيضاً هناك إشارة رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الحكومة (خلطة) بين قوى التغيير والتكنوقراط حتى لا تبعد الحاضنة كثيراً من الحكومة وتكتفي بدور المراقب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)