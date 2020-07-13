التاريخ: 13-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، صباح الإثنين حقيقة الخطاب المتداول على منصات التواصل الإجتماعي حول إغلاق مصانع التبغ والسجائر وإغلاق محلات التمباك Advertisements كتب الوزير مدني بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (في استفسارات عديدة جات عن هذا القرار المنحول أيضا… لم تصدر الوزارة اي قرارات بخصوص التبغ… اللافت هذه المرة في الاخبار الكاذبة هو تزوير خطابات رسمية باسم الوزارة).. الخرطوم (أخبار الخليج 365) صورة الخطاب المفبرك والتي أعاد الوزير نشرها



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة السوداني يكشف حقيقة الخطاب المتداول حول إغلاق مصانع التبغ والسجائر ومحلات التمباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.