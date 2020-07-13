توقف طلمبات مشروع أمري ومجلس الادارة يهدد بالتصعيد

التاريخ: 13-يوليو-2020
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كشف المتحدث باسم مشروع أمري الزراعي بالولاية الشمالية عبد الرافع جلال عن توقف طلمبات مشروع أمري الزراعي بالشمالية الذي يتبع لمهجري سد مروي بسبب توفق العاملين بمختلف اقسامهم داخل المشروع .
وأرجع عبد الرافع في حديثه أمس أن السبب الأساسي لتوقف الطلمبات يعود لعدم استجابة الهيئة لتحسين اوضاع العاملين المادية على الرغم من وجود عقد مسمى الاجل لمدة عام بين الهيئة والعاملين .
ولفت الى أن توقف العاملين أدى بانعدام مياه الشرب وأوضح أن الإشكالية ليست من العاملين وانما ناتجة من تماطل ادارة السدود في اكمال مطلوبات التهجير.
وشدد على ضرورة تغيير السلك الناقل للمشروع وصيانة الطلمبات بجانب تكملة القسط الصيني ونظافة وتاهيل الترع والقنوات لكي تسقي كل المشروع بالاضافة الى معالجة التكلفة التشغيلية العالية من استهلاك كهربا ء(تلاثة رافعات)ورسوم اضافية تتمثل في رسوم العدادات وقدرها ١٦٢ الف جنيه. واشتكى بحسب صحيفة الجريدة، من تعرضهم للسعات العقارب وازدياد الوفيات جرائها وذكر أن مجلس إدارة مشروع أمري قرر تصعيد القضية في حال عدم ايفاء مدير المشروع بتعهداته بتوفير .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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