اتجاه لتعيين سياسيين بدلاً عن التكنوقراط في الحكومة الجديدة وزيادة في عدد الوزارات

قال مصدر مؤثوق في تحالف الحرية والتغيير لصيق برئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمصادر – بعد أن حجب هويته – “نحن نعمل في توافق تام مع رئيس الوزراء وقمنا بتشكيل لجنة من جانبنا لاختيار أعضاء الوزراء البدلاء في الحكومة وستعمل مع لجنة من قبل مجلس الوزراء ولا نتوقع أن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، ففي أقل من 10 أيام ستكون الحكومة الجديدة تسلمت مهامها” وأضاف “ربما تطال التغييرات أيضا بعض الوزراء الذين لم تقبل استقالاتهم وذلك بناء على ما ستخرج به اللجنة المشتركة، فالذين قبلت استقالاتهم ليسوا خاتمة المطاف وربما يتم تحريك بعض الوزراء إلى مواقع أخرى”.

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وزاد المصدر “أن قرارنا الأخير هو أن ندفع في الحكومة بوزراء مسيسين ولهم أحزاب معروفة وفق معيار الكفاءة نفسه، لأن تجربة الوزراء التكنوقراط أثبتت أنها غير فعالة ولم تحقق المرجو منها، لذا سندفع بوزراء محزبين لديهم الخبرة السياسية الكافية لمعالجة المشكلات القائمة ومواجهتها”.

وتابع قائلاً بحسب صحيفة القدس العربي “سنفكك الوزارات الكبيرة إلى اثنين لتقدم خدمة أفضل للجمهور وسيصل عدد الوزارات إلى 23 وزارة بدلا عن 17 ما يسمح باستيعاب أكبر قدر من الكفاءات لإدارة دولاب الدولة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)