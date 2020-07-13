تجمع مزارعي الجزيرة يهدد بالاعتصام

أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل اعتزامه تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مباني حكومة الجزيرة ومباني وزارة الري بودمدني يعقبها اعتصام مفتوح ، وكشف عضو التجمع سفيان الباشا في تصريح، شروعهم في جمع توقيعات من المزارعين بأقسام المشروع المختلفة لتقديم مذكرة تتضمن مطالب موضوعية للمزارعين لخصها في ضرورة حل مشكلة الري لضعف المناسيب واضاف : نطالب بزيادة المناسيب من خزان سنار إلى ٤٠ مليون متر مكعب بدلاً عن ٣١ مليون متر مكعب .

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وشدد الباشا على ضرورة صيانة البوابات والمحابس وتطوير الاليات لجهة أن الاليات المستخدمة حالياً لا تفي الغرض فضلاً عن أن بعضها متعطل ، وشدد على ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بمشروع الجزيرة والمناقل باشراك أهل المصلحة من المزارعين في ذلك ، واضاف بحسب صحيفة الجريدة: وزارة العدل تعمل هذه الأيام على تعديل القوانين ويجب تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠١٤م وقانون تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني لسنة ٢٠١١م .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)