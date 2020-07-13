حسم تعيين الولاة في ١٣ ولاية ومشاورات لإكمال القائمة ومقاومة لتعيين نساء

واصل رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مشاوراته مع مختلف القوى السياسية و الاجتماعية حول موضوع تعيين الولاة المدنيين، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح المشاورات أثمرت عن حسم تعيين الولاة في ١٣ ولاية، في ما لا تزال المشاورات جارية لحسم الأمر في الولايات الخمس المتبقية.

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وأكد فيصل في تعميم صحفي أن الاجتماعات والمشاورات استمرت طوال الأيام الماضية صباحاً ومساءا وشملت قوى الحرية والتغيير و المكونات الاجتماعية في الولايات و الإدارات الآهلية والطرق الصوفية، كما شملت بحسب صحيفة الوطن، بعض المستشارين من الأكاديميين وقدامى الإداريين ومستشاري رئيس الوزراء.

وقال إن الظروف الأمنية و النزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات أدت إلى تعقيد أمر اختيار الوالي وجعلت المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة، كما يواجه اختيار بعض الولاة من النساء صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية، ورغم هذا يحرص رئيس الوزراء على عدم فرض رغبة المركز على الولايات و على تعيين ولاة مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)