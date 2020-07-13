مناوي يرحب باطلاق سراح رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، بإطلاق سراح رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داؤود.

وقال مناوي” ‏مبروك للهامش جميع ولشعبنا في شرق السودان ولرفاق الجبهة الثورية بخروج مانديلا السودان المناضل الامين داؤود من الزنزانة ”

واواخر يونيو الماضي طالبت الحركة في بيانها بالعمل على إطلاق سراح أسرى الحروب، وشددت علي إطلاق سراح الأمين داوؤد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة المتعلق لدي السلطات في شرق السودان بعد خرق قانون الحجر الصحي محاولا التسلل للبلاد عبر الحدود.

كما أكد مناوي في تصريح صحفي حينها من مقر إقامته بتشاد، أن شرق السودان شهد خلال الايام الماضية حشوداً شعبية في مدينة كسلا تشابه تلك الحشود المطالِبة بالحقوق المدنية في أمريكا بقيادة الشهيد مارتن لوثر كنج، تطالب بالإفراج عن ابنهم البار الذي قدم الغالي والنفيس من اجل الشرق- على حد تعبيره.

وأشار مناوي أن إلى داؤود تعرض لبعض المكائد التي زجت به إلى السجن، وأكد عدم ارتكابه لأي جرم جناه، وشدد على أنها سياسة لتكميم الأفواه وإبعاده من خطر التغيير والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى.

ودعا مناوي كل المناضلين وطلاب الحرية لمطالبة الحكومة الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء، بالإسراع في إطلاق سراح الأمين داؤود، وذلك قبل سفر الوفد الحكومي إلى جوبا للتوقيع على الاتفاق بالاحرف الأولى حسب ما هو معلن من وساطة دولة جنوب السودان، وذلك لإزالة الكثير من التوترات التي تسببت في انشقاق الجبهة الثورية والاستقطاب السلبي الذي يجري حاليا في الشرق.

وقال مناوي إن المستفيدين من هذا الانشقاق والتشاكش الأهلي في الشرق هم الذين لا يملكون ما يخسرونه ولا يتأثرون بأي خسائر ربما قد تنجم من هذا الوضع الغير سوى.