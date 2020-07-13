إتحاد الكرة : قرارات جديدة من اللجنة المنظمة في إجتماع اليوم الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA)، اجتماعها رقم (60) برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لحنة المسابقات – وذلك بحضور عدد مقدر من أعضاء اللجنة، وأفاد رئيس اللجنة في التنوير الاعلامي عقب الاجتماع أنه قد تمت مناقشة مخرجات إجتماع مجلس الإدارة رقم (16) فيما يلي تكملة المنافسات القومية، وذكر ان المخرجات التي خرج بها الاجتماع تمحورت في تقديم أكثر من خيار لتكملة بطولة الدوري

الممتاز، يتم عرضه على مجلس إدارة الاتحاد ؛ لأنه يقتضي تعديل شروط المنافسة، واضاف باني ان الاجتماع قرر إستكمال منافسة كأس السودان التي توقفت في دور الـ(16)، ويشارك فيها (12) نادٍ من الدوري الممتاز بهذه المرحلة، وستصدر البرمجة تزامناً مع برمجة الدوري الممتاز عقب إجازة المقترح من مجلس الإدارة، وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى ان اللجنة قررت استكمال المرحلة المشتركة بذات أماكن إقامة المباريات وفق ماجاء في القرعة، وقد تبقت أربعة أسابيع على نهاية

المنافسة، وفيما يلي التقرير بشأن سنترليق الهبوط من منافسة الوسيط فقد ذكر الفاتح باني ان النظر فيه سيكون بعد الفراغ من المرحلة المشتركة، وذلك في حال عدم تأهل حيدوب النهود وودنوباوي القادمين من الدوري العام المؤهل للدوري الممتاز.. وفي ختام حديثه قال رئيس لجنة المسابقات انهم سيكونوا لجان من أجل زيارة الملاعب التي تجري عليها مباريات المنافسات القومية، وذلك لإعتماد صلاحيتها فنياً، قبل بدء الاجراءات الصحية فيها لاستيفاء الموجهات اللازمة..