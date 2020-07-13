إرتفاع معدل وارد الخراف الى العاصمة وتباين في الأسعار

الخليج 365 :

ارتفعت معدلات وارد الخراف إلى أسواق العاصمة، ولكن لا تزال مشكلة الترحيل تعيق انسياب المواشي بالأعداد المطلوبة. وقال التاجر بسوق قندهار صديق شاويش لمصادر إن هناك زيادة في حجم الوارد بالسوق، إلا أن ارتفاع تكلفة الترحيل تمثل معوقاً للتجار. وأيضاً ارتفاع أسعار الأعلاف، خاصة وتبقى أسبوعان لحلول عيد الأضحى، وحالياً التجار يتجنبون تحمل أي أعباء

إضافية على قيمة المواشي، موضحاً بأن هناك حركتي شراء وبيع للتجار والمواطنين. خوفاً من حدوث ارتفاع لأسعار الخراف، مشيراً إلى أن الأسعارللخروف (القشاشي) تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه، أما الخروف (الدعول) سعره يبدأ من 20 ألف جنيه وما فوق. وأوضح التاجر بسوق الخوي أحمد شرحبيل، بأن هناك نشاطاً في حركة شراء الخراف من قبل التجار، وقال إن السوق حتى الآن لم يشهد مؤسسات وشركات للشراء، مؤكداً بأن الأسعار المتداولة للخراف حسب الوزن تتراوح مابين

ــ 17 ألف جنيه، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الترحيل انعكس سلباً على أسعارالخراف. وأشار تاجر المواشي طه قسم الله، إلى حدوث وفرة في الخراف بالسوق الرئيسي قندهار، وقال إن هناك زيادات عالية في أسعار الخراف، بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل والأعلاف، وأضاف إن سعر جوال العلف تجاوز الـ(5) آلاف جنيه، متوقعاً بأن تشهد الأيام المقبلة نشاطاً ملحوظاً من قبل التجار والمواطنين.