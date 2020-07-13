شركة المواصلات تشرع في إستيراد (1000) بص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اوضح الاستاذ محمد ضياء الدين الشركة الى قطاع عام قريبا بعد أن أصبحت كل الاسهم ملكا لولاية الخرطوم عدا مساهم واحد.

وقال محمد ضياء الدين في منبر (سونا) إن قضية مواصلات الخرطوم تعد أحد أهم القضايا التي يجب أن تسهم بها في حلها ، وقد وضعت ضمن المحفظة القومية التي تم تكوينها مؤخرا.

وقال ضياء “كنا حريصون على أن تتحول الشركة إلى قطاع عام وبذلنا جهدا مقدارا لأهمية ودور هذا القطاع”

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هذا أن ولاية الخرطوم كانت تمتلك كل أسهم الشركة من العربات والقاعدول الثابتة تاسست في 2010 تحت قانون الشركات لسنة 1925 وهي شركة مواصلات ذات مسؤولية محدودة ”

وأكد ضياء الدين أنهم تقدموا بخطة للجنة القومية لحل حزمة المواصلات على المستوى الاستراتيجي الاسعافي تشمل تأهيل عدد من البصريات ، وخطة علي المستوي المتوسط ​​لاستيراد عدد ”1000 رئيس مجلس الوزراء لتكون قضية قومية مشيرا إلى ان هناك تعاون وتنسيق مع ولاية الخرطوم في هذا الشان.

وقال ضياء أن شركة مواصلات الخرطوم.