مجلس الوزراء يحسم إختيار 13 واليا من أصل 18

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الإثنين 13 يوليه 2020
أعلن مجلس الوزراء السوداني، مساء أمس الأحد، حسم اختيار 13 واليا من أصل 18، عقب مشاورات مع القوى السياسية والاجتماعية قادها رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك.
وقال المتحدث الرسمي، للحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن المشاورات الآن لحسم ولاة 5 ولايات متبقية.
وأشار صالح الى أن الاجتماعات والمشاورات استمرت طوال الأيام الماضية صباحا ومساءا وشملت قوى الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات والإدارات الآهلية والطرق الصوفية، كما شملت بعض الأكاديميين وقدامى الإداريين ومستشاري رئيس الوزراء.
وتابع: "أدت الظروف الأمنية والنزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات إلى تعقيد أمر اختيار الوالي وجعلت المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة".
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