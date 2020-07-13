أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة أثيوبية وهي تقدم فواصل من الرقص مع أغنية الفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة “اتفقنا”.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 لبعض الصفحات الناشرة للمقطع على فيسبوك فقد استعانت الفتاة الأثيوبية التي قدمت فواصل من الرقص المثير بتطبيق (تك توك) الشهير لتردد وتتفاعل مع مواطنتها الفنانة الأثيوبية التي كانت تغني الأغنية السودانية الشهيرة.
وبحسب ما كتب ناشرو الفيديو فقد وضع أثيوبيين شعار العلمين السوداني والأثيوبي على المقطع وعليهما يدين في إشارة منهم لاتفاق البلدين الشقيقين حسبما فسر رواد مواقع التواصل الذين تداولوا الفيديو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء أثيوبية تقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية ندى القلعة “اتفقنا” وأثيوبيون يضعون عليها شعار الاتفاق بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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