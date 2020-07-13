شاهد بالفيديو.. فنانة مغربية حسناء تشعل السوشيال ميديا بتغزلها في الفنان السوداني ماهر سامي والأخير يتجاوب مع حديثها ويضع رأسه على كتفها

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبش مقطع فيديو مرت عليه سنة كاملة, الفيديو الذي أعاد النشطاء نشره على السوشيال ميديا يعود تاريخه للعام الماضي إبان مشاركة الفنان الشاب ماهر سامي في مسابقة (ذا فويس) في النسخة الماضية والتي حقق فيها نتائج طيبة.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أظهر المقطع الذي اكتسح السوشيال ميديا وتصدر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة رغم مرور عام عليه, الفنان وهو يقف مع إحدى زميلاته خلال تلك المشاركة وهي الفنانة المغربية دعاء ليحاوي.
الفنانة التي وصفت بالحسناء بدأت حديثها الذي تابعه محرر أخبار الخليج 365 مشيدة بالشعب السوداني: (أنتم شعب محبوب وطيب وأقرب مثال الفنان ماهر وأنا أحبكم).
وتحدثت المطربة الحسناء عن زميلها السوداني وقالت: (ماهر أجمل حاجة حصلت لي خلال مشاركتي في ذا فويس وإن شاء الله رفقة مدى الحياة).
عبارات الفنانة المغربية وجدت استحسان المطرب السوداني والذي تجاوب مع الحديث بوضع رأسه على كتف الفنانة أثناء حديثها بعفوية كبيرة, في لقطة تدل على الصداقة الكبيرة بين ماهر ودعاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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