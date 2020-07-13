شاهد بالصور.. البرهان يكرم جنديا بالقوات المسلحة ضرب أروع الأمثال في الأمانة بإعادته مبلغ مالي كبير لصاحبه عثر عليه بطريقة غريبة

كرم السيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الشيخ ادريس محمد حمد التابع لقوات الدفاع الجوي والذي ضرب أروع الأمثال في الوفاء باعادته لمبلغ 300 ألف جنيه ثلاثمائة مليون بالقديم تم توريدها في حسابه بالخطأ حيث كان مسرح الأحداث منطقة الدبيبة وتداولتها الأسافير بقلم التاجر صاحب المبلغ وهو نصر الدين حسن مصطفى بالقضارف.

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وبحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365 من صحفيين وإعلاميين سودانيين فإن العريف الشيخ ادريس قد أعاد كامل المبلغ ورفض نسبته القانونية التي تبرع بها صاحب المبلغ له جزاءا لأمانته .

جرى التكريم بمكتب القائد العام وفي حضور السيد رئيس هيئة الأركان وقائد الدفاع الجوي ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز المخابرات الوطني ليكون تكريما لكل جنود الوطن في شخص هذا الجندي ذو الرتبه الصغيرة ولكنه رفيع الخلق عالي الهامة والامانه وتكريما كذلك للخلق السوداني الرفيع الذي تزيده الأزمات لمعانا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)