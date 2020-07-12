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صيانة طريق الخرطوم كوستي تندلتي تقطع شوطا

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صيانة طريق الخرطوم كوستي تندلتي تقطع شوطا

توالى الهيئة القومية للطرق والجسور صيانة طريق الخرطوم كوستي تندلتي وذلك امتدادا لخارطة الاعمال الجاريه التي تقوم بها الهيئه القوميه للطرق والجسور علي نحو متصل بفحص ومسح شامل للشبكة القومية للطريق وانفاذ اعمال صيانة دورية ووقائية واستعدادات لفصل وطوارئ الخريف .

واكد المهندس المشرف بالقطاع إبراهيم محمد آدم وفق (سونا) عن انتظام أعمال الصيانة وذلك ضمن الخطة الاسعافية الأولى بطول ٩٤ كلم والتي استهدفت المناطق الأكثر تاثرا مشيرا لإكتمال العمل بها بنسبه تصل لـ ٨٥٪ من القطاعات المتاثرة من الطريق.

واضاف قائلا “اليوم تجري أعمال الصيانة في المنطقة الواقعة بين كوستي والدويم بطول ١٠٠ كلم وذلك علي وتيرة صيانة ممتدة لاعمال القطع والمعالج بالخلطة الاسفلتية”.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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