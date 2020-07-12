توالى الهيئة القومية للطرق والجسور صيانة طريق الخرطوم كوستي تندلتي وذلك امتدادا لخارطة الاعمال الجاريه التي تقوم بها الهيئه القوميه للطرق والجسور علي نحو متصل بفحص ومسح شامل للشبكة القومية للطريق وانفاذ اعمال صيانة دورية ووقائية واستعدادات لفصل وطوارئ الخريف .
واكد المهندس المشرف بالقطاع إبراهيم محمد آدم وفق (سونا) عن انتظام أعمال الصيانة وذلك ضمن الخطة الاسعافية الأولى بطول ٩٤ كلم والتي استهدفت المناطق الأكثر تاثرا مشيرا لإكتمال العمل بها بنسبه تصل لـ ٨٥٪ من القطاعات المتاثرة من الطريق.
واضاف قائلا “اليوم تجري أعمال الصيانة في المنطقة الواقعة بين كوستي والدويم بطول ١٠٠ كلم وذلك علي وتيرة صيانة ممتدة لاعمال القطع والمعالج بالخلطة الاسفلتية”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر صيانة طريق الخرطوم كوستي تندلتي تقطع شوطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.