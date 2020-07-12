نقابة الأطباء الشرعية: قرار إقالة أكرم” مجحف”

التاريخ: 12-يوليو-2020
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وصفت اللجنة التنفيذية لنقابة أطباء السودان الشرعية قرار إقالة د. أكرم علي التوم من منصب وزير الصحة بأنه” قرار مجحف” لوزير ملتزم بورقة السياسات الصحية لبرنامج الحكومة الانتقالية.
واعتبرت اللجنة في بيان لها، اليوم، أن قرار رئيس الحكومة قبول استقالة 6 وزراء واقالة أكرم، أنها خطوة مفاجئة وقالت اللجنة وفق صحيفة السوداني أن الأمر كان يستوجب إجراء تقييم شفاف وبمعايير واضحة، تتم بموجبه إجراء التعديلات الوزارية ومن ضمنها وزارة الصحة، بما يضمن انجاز اهداف الثورة مجتمعة ومن ضمنها دولة مدنية ودولة المؤسسة والبرامج لا الشخوص أو القرارات الغير مدورسة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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