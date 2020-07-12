محلية الفاشر تبحث معالجة تردي بيئة المسالخ

بحث الاجتماع الموسع الذي عقده المدير التنفيذي لمحلية الفاشر الحافظ بخيت محمد اليوم برئاسة المحلية مع شركة أعمال يونس التجارية العاملة في مجال المسالخ بالمحلية بحضور المستشار القانوني للمحلية ورئيس آلية تقييم ورقابة عمل المسالخ وعدد من مديري الإدارات ذات الصلة بالمحلية بحث كيفية تحسين وتجويد العمل بمسلخي الفاشر شمال وجنوب Advertisements علي خلفية تقارير الآلية التي أكدت وجود تردي بيئي بالمسلخين وعدم التزام الشركة بالاشتراطات الفنية والصحية الواردة في العقد الذي وقعته مع المحلية في العام 2017 بجانب عدم التزامها باقامة الإنشاءات وتوفير الآليات اللازمة للعمل وما يترتب على ذلك من جزاءات علي الشركة بموجب نصوص العقد المبرم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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