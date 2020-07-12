عودة الحياة لطبيعتها بالبحر الاحمر

أعلنت الغرفة العليا لإدارة أزمة الكورونا بولاية البحر الاحمر في اجتماعها الدوري عن عودة الحياة لطبيعتها بمدينة بورتسودان ومزوالة كافة الأنشطة السياحية والاندية والمنتزهات والصالات وفق الشروط الصحية التي تمنع انتشار فيروس كورونا بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والالتزام بلبس الكمامات و التباعد الاجتماعي والتعقيم كما قررت الغرفة علي ان يبداء حظر التجوال من الساعة الحادية عشر مساءا الي الساعة السادسة صباحا مع متابعة الوضع الصحي تحسبا لاي تداعيات سالبة

كما استمعت الغرفة لتقرير من اللجنة الأمنية واللجنة المالية ولجنة التواصل والجهود والاعلام واكدت مدير عام قطاع الصحة أن الوضع.الصحي رغم إصابات كوفيد ١٩ وارتفاع حالات الشفاء وان العودة تدريجيا للمناشط بالولاية لايعني ان الكورونا انتهت ودعت المواطنين لعدم الاستهوان اتخاذ كافة التدابير التحوطية اللازمة

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كما استمع الاجتماع لتقرير من رئيس لجنة العالقين المناوب حول المجموعة التي وصلت من عالقي الولاية بمصر التي بلغت ٢١٣ راكب وصلوا علي ثلاث أفواج ومنهم فوجين جوا واخر برا متبقي الفوج الاخير الذي سيصل برا لاحقا لحين فتح معبر ارقين وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات خاصة فيما يتعلق بامداد البترول والموضوعات المتعلقة بالخدمات المختلفة

وامنت الغرفة ان تعقد اجتماعها القادم يوم الاربعاء الساعة الواحدة بعد لمناقشة تقارير اللجان الفرعية المختصة بالغرفة ووجهت الغرفة عبر رئيس لجنة التواصل والجهود باهمية المشاركة فى نقل طلاب وطالبات الاساس والمعلمين فى ظروف ازمات الوقود وتوصية باستثناء الولاية من عمل البصات السفرية لظروف الصيف والاجازات والمياه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )