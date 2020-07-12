التربية استقرار الاوضاع في اليوم الاول لامتحانات الاساس

التاريخ: 12-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قرعت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم اجراس امتحان شهادة الاساس لهذا العام 2020م اذانا بانطلاقتها والتي تستمر لمدة ثمانية ايام . وشارك في قرع الجرس صباح اليوم بمدرسة نفيسه الحسن بمحلية الخرطوم امين عام الحكومة بولاية الخرطوم الطيب الشيخ ومدير عام التعليم بالولاية محمد ابراهيم علي ومدير مرحلة الاساس بالولاية حمزة الفحل اضافة ممثلي وزارة الصحة وقوات الشرطة. Advertisements واكد امين عام الحكومة الطيب الشيخ وفق صحيفة اخر لحظة اطمئنانه على الاوضاع في المركز وتوفير كافة الاشتراطات الصحية وثمن “الطيب” جهود وزارة التربية والتعليم في انطلاق هذا الامتحان. ومن جهته اكد مدير عام التعليم بالولاية محمد ابراهيم علي استقرار الاوضاع في كل مراكز الامتحان خلال اليوم الاول وثمن “ابراهيم” جهود كل لجان الخدمات والتغيير في الاحيان والشركات التي ساهمت في توفير المعيات الصحية للمراكز من كمامات ومعقمات ‘ كما حيا اولياء الامور وصبرهم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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