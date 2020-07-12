مظلة التامين الصحى بالشمالية تستوعب ( 5 ) ألف أسرة

أجازت اللجنة العليا لمشروع إدخال خمسة آلاف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية الشمالية في اجتماعها اليوم بدنقلا برئاسة مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف رئيس اللجنة الدكتور صابر فتحي أجازت الخطة التشغيلية لتنفيذ المشروع، كما تم من خلال الاجتماع تكوين اللجان الفرعية بالمحليات وفرق العمل بالاحياء والقرى.

واكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف رئيس اللجنة وفق (سونا) ان الاجتماع إطمأن على سير خطوات تنفيذ المشروع والذي يجئ بدعم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية مشيرا الى ان المشروع يعد اضافة قوية لاستكمال التغطية السكانية بخدمات التأمين الصحي بالولاية والتي بلغت حتي الان 97,6% واشاد بمستوى الخدمات الصحية التي ظل يقدمها الصندوق القومي للتامين الصحي عبر المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )