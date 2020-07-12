الخليج 365 : قدمت شركة ماكرون الايطالية عرضا لرعاية نادي هلال الابيض حيث سيتم منح النادي مبلغا ماليا ضخما على ان يرتدي الفريق شعار الشركة في جميع المناسبات المحلية والدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة ماكرون الايطالية ترعي نادي الهلال الابيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.