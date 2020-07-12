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البنك الزراعي يستلم3.551.417.جوال قمح

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تسلم  البنك الزراعي 3.551.417 جوال قمح خام وتقاوي  من المزارعين عن الموسم الشتوي  2019 -2020 بالسعر التركيزي المعلن  من ولايات زراعة القمح وهي الجزيرة والشمالية والنيل الابيض ونهر النيل  والخرطوم  وولايات الشرق .وتم تخصيص148.546 جوال تقاوي من  ولايتي الجزيرة والنيل الابيض حتي الان . جاء ذلك في التقرير التراكمي الذي تصدره ادارة المخزون الاستراتيجي  بالبنك يوميا حيث استلم من ولاية الجزيرة 2.880.139  والقطاع الشرقي38.323 جوال  والشمالية300.537 جوال  ونهر النيل 83.103 جوال  والنيل الابيض62.422 جوال   والخرطوم 3.347 . وتناول التقرير بحسب سونا، كمية القمح التي تم ترحيلها للمطاحن  وجاء توزيعها كالاتي 124.823طن لمطاحن سين 92.000لمطاحن سيقا 65.244طن  لمطاحن ويتا  و42.785 طن  22.252 لمطاحن  الحمامة  15.336 طن  لمطاحن روتانا   و15.445 طن لمطاحن الفردوس  8.334طن لمطاحن مدني والمناقل و7.214 لمطاحن تور الدبة بسنار و1.220لمطاحن الخرطوم حيث بلغ الاجمالي المرحل  للمطاحن   من بداية الموسم حتي  الثامن من الشهر الجاري313.986 طن .

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