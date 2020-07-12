البنك الزراعي يستلم3.551.417.جوال قمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسلم البنك الزراعي 3.551.417 جوال قمح خام وتقاوي من المزارعين عن الموسم الشتوي 2019 -2020 بالسعر التركيزي المعلن من ولايات زراعة القمح وهي الجزيرة والشمالية والنيل الابيض ونهر النيل والخرطوم وولايات الشرق .وتم تخصيص148.546 جوال تقاوي من ولايتي الجزيرة والنيل الابيض حتي الان . جاء ذلك في التقرير التراكمي الذي تصدره ادارة المخزون الاستراتيجي بالبنك يوميا حيث استلم من ولاية الجزيرة 2.880.139 والقطاع الشرقي38.323 جوال والشمالية300.537 جوال ونهر النيل 83.103 جوال والنيل الابيض62.422 جوال والخرطوم 3.347 . وتناول التقرير بحسب سونا، كمية القمح التي تم ترحيلها للمطاحن وجاء توزيعها كالاتي 124.823طن لمطاحن سين 92.000لمطاحن سيقا 65.244طن لمطاحن ويتا و42.785 طن 22.252 لمطاحن الحمامة 15.336 طن لمطاحن روتانا و15.445 طن لمطاحن الفردوس 8.334طن لمطاحن مدني والمناقل و7.214 لمطاحن تور الدبة بسنار و1.220لمطاحن الخرطوم حيث بلغ الاجمالي المرحل للمطاحن من بداية الموسم حتي الثامن من الشهر الجاري313.986 طن .

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