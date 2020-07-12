شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذرت الخبيرة الرائدة في عمليات إخلاء المنازل من المتعثرين ورئيسة لجنة العمل المعنية بالإخلاء التابعة لنقابة المحامين الأمريكيين، من أن عشرات الملايين من المواطنين يواجهون خطر التشريد.
وقالت إميلي بنفر في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”: “لم نرى أبداً هذا الحجم من عمليات الإخلاء في مثل هذا الوقت من تاريخنا. يمكننا أن نتوقع ازدياده بشكل كبير في الأسابيع والأشهر القادمة، خاصة مع انتهاء صلاحية تدابير الدعم والتدخل الحكومي”.
وأضافت أنه خلال مشكلة الرهن العقاري التي تسببت في الأزمة المالية العالمية عام 2008، تم تشريد 10 ملايين شخص، لكن في هذه اللحظة، من المتوقع إخلاء ما بين 20 مليون إلى 28 مليون شخص من منازلهم حتى سبتمبر/ أيلول.
وتابعت أن عمليات الإخلاء تؤثر سلبًا على مسار حياة الفرد، ويمكن أن يكون هذا الأثر دائمًا. أثبتت الدراسات أن الإخلاء يتسبب في زيادة معدل الوفيات ضيق في التنفس، وهو ما يمكن أن يضع الناس أما خطر أكبر في مواجهة “كوفيد 19″، علاوة على الاكتئاب الذي يدفع للانتحار.
كانت هذه تفاصيل خبر كارثة في أمريكا… 28 مليون مواطن يواجهون خطر التشريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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