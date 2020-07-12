قائد الثورة: التحرر من الاعتماد النفطي قضية جوهرية للاقتصاد الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن تحرر اقتصاد إيران من الاعتماد على الصادرات النفطية، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، إلى جانب كبح مستوى التضخم وإدارة النظام النقدي قضايا جوهرية في الاقتصاد الإيراني.

وقال خامنئي، خلال اجتماعه مع أعضاء البرلمان الجديد عبر الفيديو كونفرنس اليوم الأحد “تحرر اقتصاد البلاد من التبعية للنفط بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وكبح التضخم وإدارة النظام النقدي قضايا جوهرية في الاقتصاد الإيراني”.

وأوضح أن التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والغلاء “غير العقلاني”، ومشاكل المؤسسات الصناعية، والمشاكل التي تسببها بها العقوبات، تعد قضايا جعلت الحياة صعبة، خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وتابع خامنئي أن “إنشاء آلاف الشركات المعرفية وتنفيذ مئات مشاريع البنية التحتية والطرح المستمر للمشاريع الجديدة هي نتاج استخدام جزء من قدرات البلاد، مؤكدًا أن “مشاكل البلاد الاقتصادية العديدة تشبه المرض أيضًا”.

وأردف “الأعداء يعترفون اليوم أنه على الرغم من فرض أشد العقوبات والضغوط، لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المعادية لإيران”.