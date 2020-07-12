التاريخ: 12-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تستأنف لجنة قبول المحامين اعمالها يوم الاربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠ م وفق الاشتراطات الصحية الصادرة من جهات الاختصاص، وترجو الالتزام بالموجهات الصحية بالتباعد ولبس الكمامة. وقالت اللجنة الاحد وفق ( سونا ) أنها ستستأنف العمل لمواصلة تجديد الترخيص للمحامين ، أما بالنسبة للمحامين الذين اكملوا فترة التمرين ويرغبون فى اجراءات الترخيص، او الذين يرغبون فى البدء فى فترة التمرين سيتم نشر جدول لمعايناتهم في وقت لاحق وقالت اللجنة أنها ستقوم فقط فى هذه المرحلة بالتسجيل واستلام المستندات . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستئناف اجراءات تجديد الترخيص للمحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.