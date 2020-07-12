إخضاع لاعبي المنتخبات الوطنية للفحص الطبي قبل المعسكر المقفول

عقد الدكتور حسن محمد عبد الله برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم إجتماعا اليوم بالجهازين الفني والطبي للمنتخبات الوطنية، حيث تواجد الكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، والكابتن محمد موسى المدرب العام لمنتخب الشباب، والدكتور أنس خلف الله طبيب المنتخب الأول وممثل الجهاز الطبي، وذلك من أجل التباحث حول ترتيبات إجراءات الفحص الطبي للاعبي المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة .

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وتم منح الأولوية وفق ( سونا ) للاعبي المنتخب الوطني الأول، الذين سيكون تجمعهم يوم الجمعة المقبل الموافق للسابع عشر من يوليو الحالي، وسيتم إجراء الفحص على مدار ثلاثة أيام للاعبين والجهازين الفني والإداري، ومن ثم سينخرط صقور الجديان في معسكر مقفول بدءا من يوم الاثنين 20 يوليو 2020م، حتى يوم 28 يوليو بالخرطوم، وذلك في تجمع أولي بعد غياب إمتد لخمسة أشهر نتاج التوقف القسري بأمر جائحة كورونا..

يذكر أن السلطان حسن برقو من خلال الاجتماع أمن على تولي الدكتور أنس خلف الله لمسئولية إجراءات الفحص، وتم التشديد على تواجد كادر طبي متكامل منذ بداية الفحوصات وخلال المعسكر حتى نهايته للتأمين على تنفيذ كل الموجهات الصحية اللازمة.. وسيكون التعقيم حاضر في ملعب التدريبات وفندق الإقامة وبص الترحيل، وكذلك تم التوجيه بإصدار مطبوعات إرشادية للتوعية والتثقيف في التعامل واتباع الموجهات الخاصة بمجابهة فايروس كورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )