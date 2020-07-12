التجارة تكشف عن تسرب كميات كبيرة من الدقيق لدول الجوار

التاريخ: 12-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اكدت وزارة الصناعة والتجارة ان الجهود مبذولة مع شركائها لتأمين وشراء المخزون الاستراتيجى من الإنتاج المحلي من سلعة القمح لتغطية إحتياجات المطاحن. Advertisements جاء ذلك عقب اجتماع مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة ووالى الخرطوم مع الية مراقبة ومتابعة ومسلتم منصرف الدقيق والسلع الاستراتجية التى تم تشيكلها وفق قرار نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بمباني وزارة الصناعة والتجارة . وقال مبارك محجوب محمد علي مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة وعضو الالية وفق (سونا) إن ولاية الجزيرة تعد الاولى في نسبة تسليم القمح المحلي مبينا ان بعص الولايات التسليم لم يكن بالطريقة المتوقعة وكشف عن تسرب كميات كبيرة جدا من الدقيق المحلي لبعض دول الجوار وتم رصدها من خلال اللجنة الأمنية والمناطق التي تسرب عبرها الدقيق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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