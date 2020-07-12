المريخ يعود للتدريبات إستعدادا لإستئناف الدوري

عاد فريق الكرة الأول بنادي المريخ للتدريبات صباح اليوم الأحد بعد فترة توقف طويلة بسبب إيقاف النشاط عقب إنتشار جائحة كورونا بالبلاد، وقد أجرى الفريق مرانه الأول بعد التوقف على ملعب سلاح المهندسين بأمدرمان تحت إشراف عناصر الجهاز الفني بقيادة المدرب العام الكابتن الضو قدم الخير إضافة للمعد البدني الألماني توماس مويير ومدرب الحراس التونسي محمد الفطناسي وقد إشتمل التدريب على مجموعة من الإحماءات البدنية

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ومن المنتظر وفق صحيفة اخر لحظة أن يواصل الفريق إعداده بمران في السابعة من صباح الإثنين على ذات الملعب، وكشف مدير الكرة بالنادي أنس نصر الدين ان الفريق سيشهد عودة تدريجية للتدريبات حتى يبلغ مرحلة متقدمة من الجاهزية البدنية لخوض غمار بطولة الدوري مؤكدا الإلتزام بجميع الإرشادات الصحية التي فرضتها وزارة الصحة وأضاف أنس ان التدريبات ستنتقل لملعب النادي خلال المرحلة القادمة بعد أن بات جاهزا لإستقبال الفريق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)