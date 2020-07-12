التاريخ: 12-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة دشّنت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع ولاية الخرطوم ووزارة البنى التحتية والمواصلات، العمل بضوابط جديدة ونظام إلكتروني لمنح تصاديق صرف الوقود لقطاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والهيئات العامة والدبلوماسية والمنظمات والقطاعات الصحية والزراعية والصناعية والخدمات العامة والوحدات السكنية. Advertisements وأكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان وفق صحيفة السوداني أن العمل بنظام الضوابط الجديدة يسهم في ضبط صرف الوقود وحوسبة العمليات التي تمكن من بناء قاعدة بيانات تساعد في تأسيس ومعرفة حجم الاستهلاك، موضحاً أن العمليات تتم عبر نظام إلكتروني يمكن من رصد كافة التصاديق ويعمل على معرفة وضمان توافر الوقود قبل استخراج التصديق ويحد من الاصطفاف الطويل أمام المحطات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة تدشن العمل بضوابط جديدة ونظام إلكتروني لمنح تصاديق الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.