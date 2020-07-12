ضبط “22500” لتر جازولين فى طريقها للبيع بالسوق الاسود

التاريخ: 12-يوليو-2020
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ضبطت الادارة العامة للشرطة الأمنية بولاية الخرطوم اليوم تانكر وقود حمولة “22500” لتر جازولين بمحلية جبل اولياء و قال المكتب الصحفي للشرطة انه ستتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين
وأضاف وفق ( سونا) أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات للادارة عن قيام شخصين بالحصول علي الوقود بصورة غير قانونية وعرضه للبيع بالسوق الأسود، وبناء علي ذلك تحرك فريق استخباري لتأكيد المعلومة وضبط الجناة فتم تتبع حركة المركبة بصورة لصيقة،
وخلال شروع اثنين من المتهمين وهما سائق التانكر ومساعده في التحرك من احدي محطات الوقود تم ضبطهما، وبالتحري معهما اتضح عدم وجود المستندات القانونية المطلوبة فتم اقتياد المركبة الي قسم شرطة جبل أولياء واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 57من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهما للعدالة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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