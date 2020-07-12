رجل أعمال إماراتي يفجر المفاجأة ويكشف تفاصيل الكارثة التي حلت على رأس عيال زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رجل الأعمال الإماراتي، حسين القمزي، كارثة اقتصادية تُعاني منها الإمارات في قطاع خدمات اتصالات الهاتف، مشيراً إلى أنها سجلت أدنى إيرادات منذ ستة سنوات.

وقال القمزي: “سجلت الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” المشغل الثاني لخدمات اتصالات الهاتف في دولة الإمارات العربية المتحدة، أدنى إيرادات فصليه لها منذ 6 سنوات وتحديد خلال الربع الأول 2014″.

وأضاف القمزي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “بلغت 2988 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2020، وبنسبة انخفاض قدرها 5% مقارنة بالربع المماثل”.

وتابع القمزي: “أظهرت النتائج تراجع إيرادات معظم القطاعات التشغيلية باستثناء “الهاتف الثابت”، انخفضت ايرادات “الهاتف المتحرك” بنسبة 8% لتصل إلى 1.64 مليار درهم خلال الربع الأول 2020 قياسا بـ 1.78 مليار درهم خلال الربع الأول 2019، نتيجة انخفاض عائدات المكالمات الصوتية وتقلص عملاء الدفع المسبق”.

يأتي ذلك، بعد أن تعرّض طيران الإمارات لهزة كبيرة تنذر بانهيار الشركة، حيث أعلنت عن أنّها ستلغي نحو 9 آلاف من وظائفها، بما يعادل 10% من نسبة موظفيها .