أردوغان يوجه دعوة عاجلة بشأن “المرتزقة” الذين حولوا ليبيا لـ”بحيرة دم”

الخليج 365:
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى “إخراج المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا”، معتبرا أنهم “حولوا البلاد إلى بحيرة من الدماء”.
أنطاكيا – سبوتنيك. وأوضح أردوغان، في حديث مع مجلة “كريتر” التركية، أن “استقرار ليبيا بأسرع وقت ممكن سيكون في صالح المنطقة بأكملها”، قائلا: “يجب إخراج المرتزقة الذين حولوا ليبيا إلى بحيرة دم من البلاد، وعلى المجتمع الدولي إيقاف الانقلابيين من خلال دعم الحكومة الشرعية في ليبيا”.
وأكد أن “موقف أنقرة في ليبيا أفشل مخطط قائد الجيش الوطني خليفة حفتر الهادف لاحتلال العاصمة طرابلس”، مضيفا أن “إرساء قواعد الاستقرار في ليبيا بأسرع وقت ممكن ليس لصالح الشعب الليبي فقط بل لصالح المنطقة أيضا”.
وقال الرئيس التركي: “تمكنت حكومة الوفاق من إخراج الانقلابيين من طرابلس في وقت قصير وهذه المكاسب الميدانية تبشر بالسلام والأمن في كامل الأراضي الليبية… موقف تركيا المصمم أفشل خطط حفتر وداعميه الرامية لاحتلال طرابلس”.
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