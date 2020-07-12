مصر تعلن مفاجأة حول مكان استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد 12 يوليو/تموز، جاهزية مصر، لاستقبال نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في تصريحات محلية إن مصر قادرة على استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا.

وتابع رئيس لجنة تنظيم أمم أفريقيا العام الماضي في مصر: “كل التقارير تشير إلى أن الكاميرون لن تستضيف المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا، لعدم توصلها إلى اتفاق مع الكاف”.

واستمر فضل بقوله “مصر دولة كبيرة وجاهزة، وعلمنا بنية الكاميرون في الاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية”.

واستدرك المسؤول المصري قائلا “بالتأكيد نحن جاهزون لاستضافة المتبقي من دوري الأبطال، ولكن لابد من موافقة الجهات السياسية، وكذلك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة”.

وكان وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، قد قال إن دولة كبيرة في حجم ومكانة مصر دائما ما تكون جاهزة لاستضافة البطولات والنهائيات الأفريقية الكبرى.

وأكد صبحي عبر تصريحات تلفزيونية، أنه “في حالة إذا ما طلب منا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا إذا ما تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية، فنحن على استعداد كامل لتلك الخطوة”.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد قرر في وقت سابق استئناف دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر/أيلول المقبل دون تحديد الموعد أو البلد المستضيف للنهائيات “نصف نهائي – نهائي”.

وأشار “كاف” في وقت سابق الى أنه ينتظر موافقة حكومة الكاميرون على استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي المصري مع الوداد المغربي في نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي، في الدور ذاته.

ومن المقرر إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي، من مباراة واحدة في مكان محايد.